VIDÉO - "Le Vendée de Sam Davies", épisode 5 : hors course mais de retour sur l'eau

"Ça fait du bien de retourner sur les océans, même si je suis hors course", raconte Samantha Davies dans le carnet de bord qu'elle tient pour LCI, le premier depuis sa remise à l'eau à Cape Town. "Pour être honnête, ce n'est pas facile de repartir loin des autres après cette escale. Il y avait beaucoup à faire pour réparer le bateau. Quand je me suis retrouvée à nouveau sur l'eau, c'était bizarre. Ça fait quelques jours que je recommence à prendre mes marques sur le bateau. Le challenge que j'ai devant moi (finir le Vendée Globe pour collecter de l'argent et sauver des enfants, ndlr) commence à devenir plus abordable. Je suis super fière de pouvoir continuer ce tour du monde. Je compte toujours sur le soutien du public et votre soutien."

Revoilà Sam Davies sur le Vendée Globe. Contrainte à l'abandon après avoir subi une avarie sur la quille de son Imoca, la skippeuse d'Initiatives-Cœur s'était déroutée vers Le Cap, en Afrique du Sud, pour réparer son voilier. Après une escale "assez stressante" d'une semaine dans la capitale législative sud-africaine, et grâce à son équipe qui lui a apporté son savoir-faire précieux, elle a pu reprendre la mer lundi 14 décembre. La pression de la course envolée, elle retrouve depuis peu à peu ses sensations à bord.

Habituée de "l'Everest des mers", Samantha Davies embarquait pour la troisième fois sur le "VG", après une prometteuse 4e place en 2009 et un abandon en 2012. Favorite pour un podium, avant son abandon le 5 décembre dernier, elle a accepté de vous laisser vous installer à la barre avec elle pour ce tour du monde.

Régulièrement pendant la course, dont le vainqueur ne sera connu au plus tôt qu'à la mi-janvier, la skippeuse de 46 ans, l'une des six femmes à avoir pris le départ de ce périple en solitaire, partage sur LCI son expérience dans un carnet de bord. Dans ce journal, elle évoque sa vie à bord, ses joies et ses galères, les faits de course qu'elle et les autres concurrents rencontrent, ainsi que son engagement pour l'association Initiatives-Cœur qui vient en aide aux enfants souffrant de graves malformations cardiaques.