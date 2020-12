VIDÉO - "Le Vendée de Sam Davies", épisode 7 : l'heure des bonnes résolutions avant 2021

"C'est toujours bizarre de faire le Réveillon et le Nouvel An sur un bateau. J'ai prévu de fêter ça tout doucement", raconte la navigatrice britannique dans le carnet de bord qu'elle tient pour LCI. "Le soir, je vais fêter ça à une petite bière de Cape Town (où elle a fait escale pour réparer son voilier, ndlr). Si tout va bien, je ne vais pas avoir beaucoup de vent. Ça devrait être sympa."

Ils vont vivre le passage en 2021 à l'autre bout du monde. Éparpillés entre les caps Leeuwin et Horn, les skippers du Vendée Globe s'apprêtent eux aussi à tirer un trait sur 2020. Ils le feront d'ailleurs quelques heures avant nous, à la faveur de fuseaux horaires plus avancés. Repartie hors course, après avoir subi une avarie sur la quille de son voilier, c'est dans l'océan Pacifique qu'elle a rallié le 30 décembre que Samantha Davies va vivre les derniers minutes de 2020 et les premiers instants de 2021.

Comme le veut la tradition, avant le passage en 2021, elle partage ses bonnes résolutions à tenir. Désireuse de "prendre soin de (son) bateau" jusqu'au retour aux Sables-d'Olonne, la skippeuse d'Initiatives-Cœur compte, une fois sur la terre ferme, "passer le maximum de temps avec (son) fils Ruben et surtout partager avec lui la passion pour la voile et le sport en général".

Habituée de "l'Everest des mers", Samantha Davies embarquait pour la troisième fois sur le "VG", après une prometteuse 4e place en 2009 et un abandon en 2012. Favorite pour un podium, avant son abandon le 5 décembre dernier, elle a accepté de vous laisser vous installer à la barre avec elle pour ce tour du monde.

Régulièrement pendant la course, dont le vainqueur ne sera connu au plus tôt qu'à la mi-janvier, la skippeuse de 46 ans, l'une des six femmes à avoir pris le départ de ce périple en solitaire, partage sur LCI son expérience dans un carnet de bord. Dans ce journal, elle évoque sa vie à bord, ses joies et ses galères, les faits de course qu'elle et les autres concurrents rencontrent, ainsi que son engagement pour l'association Initiatives-Cœur qui vient en aide aux enfants souffrant de graves malformations cardiaques.