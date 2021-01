VIDÉO - "Le Vendée de Sam Davies", épisode 8 : déjà deux mois en mer... et ce n'est pas fini

"Ça fait deux mois exactement depuis le départ du Vendée Globe, j'ai l'impression que c'était hier. Quand je pense à tout ce qu'il est passé depuis le départ, je me dis que c'était deux mois de joies et galères. Je suis en train de me rapprocher de la maison, c'est un bon signe. Le cap Horn est maintenant dans moins de deux semaines pour moi", raconte la navigatrice dans le carnet de bord qu'elle tient pour LCI. "Des fois, je suis un peu frustrée. C'est difficile pour le moral parce que je vois la tête de la course, où je voulais être, qui l'a déjà franchi. C'est un peu difficile à avaler, mais on a de la chance de faire ce Vendée Globe. Je vais profiter de chaque minute qu'il reste, parce que je pense qu'une fois que ça va être fini, je vais être triste."

Deux mois dans l'immensité bleue. Partis le 8 novembre dernier des Sables-d'Olonne, les rescapés du tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance naviguent pour la plupart dans l'Atlantique sud, en direction de la Vendée. Hors course après son abandon, suite à son escale en Afrique du Sud afin de réparer son bateau, Samantha Davies poursuit quant à elle sa traversée du globe, quelque part au beau milieu de l'océan Pacifique. L'antiméridien, une longitude passée le 20 décembre dernier par la tête de la flotte, tout juste franchi, "Sam" livre ses états d'âme après ces 61 premiers jours en mer.

Habituée de "l'Everest des mers", Samantha Davies embarquait pour la troisième fois sur le "VG", après une prometteuse 4e place en 2009 et un abandon en 2012. Favorite pour un podium, avant son abandon le 5 décembre dernier, elle a accepté de vous laisser vous installer à la barre avec elle pour ce tour du monde.

Régulièrement pendant la course, dont le vainqueur ne sera connu au plus tôt qu'à la mi-janvier, la skippeuse de 46 ans, l'une des six femmes à avoir pris le départ de ce périple en solitaire, partage sur LCI son expérience dans un carnet de bord. Dans ce journal, elle évoque sa vie à bord, ses joies et ses galères, les faits de course qu'elle et les autres concurrents rencontrent, ainsi que son engagement pour l'association Initiatives-Cœur qui vient en aide aux enfants souffrant de graves malformations cardiaques.