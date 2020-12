VIDÉO - "Le Vendée de Sam Davies", épisode 6 : Noël à l'autre bout du monde

Avant de déballer les cadeaux que lui ont faits son fils Ruben, sa famille et son équipe, et de déguster le gâteau sous vide cuisiné par sa maman, "qui doit peser trois kilos", la navigatrice britannique nous offre une visite de sa cabine, décorée spécialement pour l'occasion. Elle se dit "heureuse d'être à nouveau sur l'eau". "Pour moi, le plus beau cadeau, c'est mon bateau et tout ce que mon équipe et mes amis ont fait pour que je puisse repartir", se félicite Sam Davies dans le carnet de bord qu'elle tient pour LCI.

C'est aussi Noël sur le Vendée Globe. Alors qu'ils naviguent à l'autre bout du monde, entre les caps de Bonne-Espérance et Horn, les 27 rescapés n'ont pas perdu l'esprit de fête. Même loin des leurs, ils ont réveillonné à leur manière, à l'image de Samantha Davies. Poussée à l'abandon après avoir subi une avarie sur la quille de son Imoca, la skippeuse d'Initiatives-Cœur est repartie en mer, après avoir réparé son voilier, avec la ferme intention de boucler son tour du monde. Entre deux manœuvres, elle s'est accordée un petit moment de détente. Guirlande lumineuse, boule, chaussette et repas de Noël... elle avait tout prévu !

Habituée de "l'Everest des mers", Samantha Davies embarquait pour la troisième fois sur le "VG", après une prometteuse 4e place en 2009 et un abandon en 2012. Favorite pour un podium, avant son abandon le 5 décembre dernier, elle a accepté de vous laisser vous installer à la barre avec elle pour ce tour du monde.

Régulièrement pendant la course, dont le vainqueur ne sera connu au plus tôt qu'à la mi-janvier, la skippeuse de 46 ans, l'une des six femmes à avoir pris le départ de ce périple en solitaire, partage sur LCI son expérience dans un carnet de bord. Dans ce journal, elle évoque sa vie à bord, ses joies et ses galères, les faits de course qu'elle et les autres concurrents rencontrent, ainsi que son engagement pour l'association Initiatives-Cœur qui vient en aide aux enfants souffrant de graves malformations cardiaques.