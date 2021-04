Le wing foil, le sport nautique qui s’envole

Avant de pratiquer le wing foil, Nicolas Akgazciyan est champion du monde de windsurf. C'est une planche à voile classique pour sauter très haut dans les vagues. Aujourd'hui, il dirige une école de voile à La Franqui près de Narbonne. Et de plus en plus souvent, il enseigne le wing foil, un drôle d'engin. Certains élèves ne sont pas très sereins.

La deuxième étape du cours est l'apprentissage du foil, ou aileron en français. Il est sous l'eau. C'est ce qui permet en principe de faire décoller sa planche de 30 cm au-dessus de l'eau et de filer à 50 km/h. Mais il faut plus de vent. Quand c'est le cas, il parait que c'est à la portée de beaucoup de monde. Le wing foil a émergé il y a deux ans et pourrait bientôt concurrencer la planche à voile. Moins rapide, mais plus maniable. Il est aussi beaucoup moins dangereux pour ces pratiquants.