Les supporters marseillais s'attaquent à leur club

Très vite, la manifestation dérape. Et ces supporters masqués et cagoulés lancent des projectiles, des feux d'artifice, provoquent même de petits incendies et caillassent le bus des joueurs. Un joueur d'ailleurs, Alvaro Gonzalez est même touché légèrement au dos. Les forces de l'ordre interviennent alors. 4 policiers sont blessés et 25 assaillants sont interpellés, certains dans le centre d'entraînement.