Ligue des champions : le Real Madrid humilié à domicile par les Moldaves du Sheriff Tiraspol

Un revers qui fait tache. Après un début de saison réussi, le Real Madrid est brutalement redescendu sur terre ce mardi. Les joueurs de Carlo Ancelotti, qui avait procédé à plusieurs changements dans son onze de départ pour l'occasion, ont subi une humiliante défaite ce mardi contre le Sheriff Tiraspol (1-2). Novices à ce niveau, les Moldaves - déjà vainqueurs de leur première rencontre contre le Shakhtar Donetsk - ont été chercher le succès le plus important de leur histoire sur la pelouse de Santiago Bernabeu.

Pour le grand retour dans leur antre, rien ne s'est passé comme prévu pour les Merengue. Bousculés dans les duels et en difficulté face au bloc adverse très regroupé, ils ont rapidement concédé l'ouverture du score. Après une lumineuse ouverture, l'ailier Cristiano a adressé un long centre au second poteau que Jasur Jakhshibaev a repris de la tête pour le placer dans le petit filet d'un Thibaut Courtois impuissant (0-1, 25'), jetant un froid glacial dans le stade.

Poussant en fin de match pour emporter la décision, les joueurs de la "Casa Blanca" ont multiplié les grosses occasions sans jamais trouver la faille, écœurés par un Georgios Athanasiadis irréprochable sur sa ligne. Ils n'ont toutefois plus réussi à retrouver le chemin des filets, le portier adverse allant même jusqu'à réaliser un arrêt à bout portant... de la tête. Pire, les Moldaves ont pris l'avantage en toute fin de rencontre grâce à une merveilleuse (et surpuissante) demi-volée de Sebastien Thill (1-2, 90'). Une performance majuscule pour le Sheriff Tiraspol, modeste club qui participe à sa première campagne dans la compétition reine.

Nettement supérieurs dans le jeu mais très maladroit devant le but, les locaux ont finalement égalisé par le biais de l'inévitable Karim Benzema. Auteur d'un début de saison étincelant, l'attaquant français a ramené les siens au score d'un penalty parfaitement tiré (1-1, 64'). Une réalisation qui permet au Français de dépasser la légende madrilène Raul et devenir le quatrième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions avec 72 buts, trois unités derrière Robert Lewandowski (3e).