VIDÉO - Lille champion : des milliers de supporters fêtent le titre du Losc malgré le couvre-feu

JOIE - Grâce à une victoire (2-1) face à Angers, les Dogues ont été sacrés champions de France ce dimanche. Un événement qu'ont tenu à célébrer les supporters dans les rues de Lille, en dépit des mesures de restriction en vigueur.

Champions de France, pour la quatrième fois de leur histoire : malgré un match à huis clos et des restrictions sanitaires imposant un couvre-feu à 21h, l’heure était à la liesse ce dimanche soir dans les rues de Lille. Un peu plus tôt dans la soirée, le Losc triomphait d’Angers (2-1) et s’assurait le titre à l’issue de la 38e et dernière journée de Ligue 1. Un événement que les supporters des Dogues attendaient depuis 10 ans.

Malgré les appels, samedi, de la préfecture à "vivre ce moment de sport en toute sécurité, dans un contexte sanitaire qui s’améliore mais reste fragile", ils ont donc commencé à se rassembler aux abords de la Grand-place, dont l’accès était coupé par un important barrage policier. "On est les champions ! On est les champions !", ont-ils célébré, accompagnés de fumée rouge et du son des pétards.

"Une libération"

Chantant We Are The Champions et Freed From Desire, et après un détour par une rue adjacente, la foule a finalement pu accéder sans entrave à la Grand-place où la statue centrale s’est vue revêtue d’une écharpe aux couleurs du club. "Ce soir, c’est une libération", a déclaré Mateo Naeye, un Lillois de 21 ans qui suit le Losc "depuis toujours".

Au-delà de Lille, ça montre qu’il ne suffit pas d’avoir de l’argent pour gagner et que le sport l’emporte. - Mateo, supporter

"Il faut fêter ça, a martelé Clément, 22 ans, posté sous une affiche qui ornait la façade du quotidien La Voix du Nord. C’est un moment où on peut enfin se rassembler ça fait du bien !" Sur la place noire de monde, certains fans avaient omis le masque pour la soirée.

Parcours des joueurs lundi

À l’annonce de la victoire, la maire de Lille, Martine Aubry a salué "la victoire de l’humilité, celle d’une équipe qui n’a jamais transigé sur ses valeurs de solidarité et de combativité". Et l’élue de tempérer : "Nous avons tous envie de fêter ce quatrième titre de champion de France, et nous savons que nous devons rester responsables dans le contexte sanitaire actuel."

Les joueurs, en déplacement à Angers, se joindront lundi après-midi aux célébrations. Les hommes de Christophe Galtier devraient effectuer un trajet de trois kilomètres dans le centre-ville à bord d’un bus à impériale. Le club, qui a détaillé l’itinéraire sur son site, appelle les Lillois à "célébrer comme il se doit cet événement historique", tout en transmettant des consignes sanitaires.

