Liste des Bleus pour l'Euro : les pronostics sont lancés

Qu'il s'agisse de supporter l'OM ou l'Équipe de France sur le Vieux-Port de Marseille, on vibre de la même manière ou presque. Et l'on se plaît ce mardi matin à parler pronostics sur la liste des 26 joueurs dévoilée ce soir par Didier Deschamps. "On va avoir droit de nouveau aux anciens qui ont déjà figuré depuis quelques années", ont affirmé certains. Il y a des joueurs qui ont fait rêver plus d'un lors du dernier Mondial.