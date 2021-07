REVIVEZ - République tchèque-Danemark : le rêve continue pour les Danois qui se qualifient en demi-finale de l'Euro

Alors que l'on pensait la rencontre scellée ou presque, la République Tchèque est revenue avec d'autres intentions en seconde période. Profitant d'un coaching précoce et efficace, les Tchèques ont immédiatement mis à contribution Schmeichel (46',47'). Déchainés, ils ont finalement trouvé la faille par le biais de l'inévitable Patrik Schick, auteur de son cinquième but dans le tournoi. À la réception d'un centre millimétré de Coufal, le buteur a réalisé le geste parfait pour enfin tromper le portier adverse et relancer son équipe (1-2, 48'). Revigorés, les hommes de Jaroslav Šilhavý ont continué à mettre une énorme pression sur leurs adversaires, sans jamais retrouver la faille. Ce sont même les partenaires d'un Poulsen intenable après son entrée en jeu qui auraient pu corser l'addition avec un peu plus de réalisme (61', 68') ou sans un grand Vaclik (78', 81').