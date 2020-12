Manchester-PSG : Kylian Mbappé, condamné à briller

Figure de proue du projet qatari avec Neymar Jr, le Français n'a plus trouvé le chemin des filets depuis près d’un an en Ligue des champions, soit huit rencontres. Un terrain de jeu qui était pourtant le sien dès ses débuts à Monaco, avec qui il avait inscrit six buts en phase finale lors du beau parcours de l’ASM en C1. Depuis, le champion du monde tricolore a inscrit 13 buts en 29 matchs dans la compétition reine.

Ce mercredi soir à Old Trafford, le Paris Saint-Germain joue son destin en Ligue des champions face à Manchester United, après une première partie de parcours mitigé avec deux victoires et deux défaites en quatre rencontres. Si un sentiment de revanche sera forcément présent chez les joueurs parisiens, défaits au Parc des Princes à l’aller (1-2), un joueur en particulier sera scruté : Kylian Mbappé.

Interrogé en conférence de presse sur ce sujet, son entraîneur Thomas Tuchel a admis ne pas comprendre d’où venait le problème : "J'ai entendu cette statistique et j'étais très surpris. Je ne peux pas l'expliquer parce que Kylian a tout pour marquer, à tous les niveaux et bien sûr aussi en Ligue des champions. Peut-être que c’est une bonne occasion de finir cette période. (…) Je ne peux pas l'expliquer parce qu'il a tout : la qualité, la personnalité et l'expérience pour être décisif. On va tout essayer pour le pousser au meilleur niveau possible."

Si l’international français traverse une mauvaise passe en coupe d’Europe, c’est loin d’être le cas en Ligue 1. Cette saison, Kylian Mbappé a déjà inscrit neuf buts en huit matchs de championnat, étant dans ses standards des années précédentes (18 buts en 20 rencontres en 2019-2020 et 33 buts en 29 matchs en 2018-2019). Après plus de trois ans sous les couleurs parisiennes, le natif de Bondy a l’occasion d’inscrire son 100e but en 136 matchs toutes compétitions confondues.