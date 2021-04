Championne du monde de longboard dancing, cette Niçoise va vous bluffer

"Je vous annonce que je suis officiellement la championne mondiale de longboard dancing/freestyle", s'est-elle immédiatement réjouit sur Twitter. Engagée dans la lutte contre le racisme et le sexisme, elle a ajouté avec fierté : "Mais également la première femme noire, capverdienne et africaine à avoir ce titre."

En raison du contexte sanitaire, le championnat du monde du longboard dancing, "So You Can Longboard Dance ?", qui se déroule habituellement à l'étranger pendant un week-end, s’est tenu virtuellement en 2020. Les candidats ont dû montrer leur potentiel à travers une performance vidéo."Normalement ça se passe aux Pays-Bas, explique-t-elle dans le reportage de TF1. Mais à cause du Covid, les organisateurs ont annulé et ont fait ça en ligne".

Son clip d'une minute, tourné par son ami Ruben, a convaincu le jury. "Quand j'ai reçu la notification le soir, elle m'a dit 'je suis championne du monde'. Je me suis dit 'wahou'". Et voir que la vidéo en ligne a tourné, c'était une grande satisfaction", raconte-t-il.

Deux jours après sa victoire, la jeune sportive a rendu accessible le contenu aux internautes qui auraient loupé l'évènement. "J'ai vu que beaucoup me demandent où est-ce qu'on trouve ma performance, écrit-elle sur Twitter. C'est grâce à cette vidéo que j'ai gagné, 1 minute sans montage et sans aucune modification."