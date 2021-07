"C'est incroyable de vivre ça" : la joie de Teddy Riner et Clarisse Agbégnénou après l'exploit français

Grâce à l’équipe, Teddy Riner, vous avez finalement cette troisième médaille d’or olympique...

Teddy Riner (TR) : Oui, je le sens autour de mon cou et je le sais maintenant. Et c’est un moment juste incroyable d’avoir réalisé ça avec eux. Repartir avec ce record, repartir avec ces médailles et surtout la tête pleine d’émotions et de souvenirs. C’est juste incroyable de vivre ça.

Vous êtes l’héroïne de la semaine, Clarisse Agbégnénou, avec deux médailles d’or. Que de bonheur !

Clarisse Agbégnénou (CA) : C’est magique et je n’arrive même pas à y croire. J’ai deux belles médailles d’or. J’étais partie pour compléter mon titre et finalement, j’ai plus que complété. C’est juste magnifique et je vais les contempler encore ce soir.