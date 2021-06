Mise au point : comment expliquer l’entrée surprise d’Amazon en Ligue 1 ?

C'est une stratégie planétaire, estime François Lenglet. Chez nous, Amazon vient d'obtenir 80% des droits de retransmissions des matchs de la Ligue 1 pour 250 millions d'euros. Mais aux Etats-Unis, Amazon est déjà le diffuseur de la NFL, la principale compétition de foot. Au Royaume-Uni, le géant du commerce possède la Premier League et le tournoi de tennis de l'US Open. En Allemagne et en Italie, c'est la Champions league. En Inde et en Nouvelle-Zélande, il diffuse des rencontres de cricket. Sur chaque marché, Amazon vise le sport le plus populaire qu'il diffuse en streaming payant. L'objectif étant de verrouiller le consommateur dans un système d'abonnement pour lui vendre, non seulement du point et des jeux, mais tous les produits de consommation, des livres aux vêtements.