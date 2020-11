Obsèques de Maradona : les images de l’Argentine en deuil

Le cortège se fraie un passage au milieu de la foule. Des milliers d'Argentins accompagnent le cercueil tout au long des 45 km qui mènent au cimetière. C'est à Bella Vista dans la banlieue de Buenos Aires que repose désormais Diego Armando Maradona. Des obsèques dans l'intimité filmées par des drones et retransmises par la télévision. Il n'y a pas de stars, mais on remarque la présence de nombreuses couronnes comme celle signée par Pelé. À l'extérieur de l'enceinte, gardée par des dizaines de militaires, les fans chantent pour leur idole. "Il y a quinze ans, j'ai perdu un fils, aujourd'hui, j'en perds un second", regrette une grand-mère.

Ce vendredi matin, le centre de Buenos Aires a retrouvé son calme. Le quartier de la Boca et le stade de la Bombonera où le talent du prodige argentin a éclaté aux yeux du monde, sont devenus un lieu de pèlerinage. "On est venu pour prendre une photo, un souvenir pour la disparition du plus grand joueur du monde", déclare une femme. "C'est une douleur éternelle. Vous savez, il n'y aura pas d'autres joueurs comme lui, jamais d'autre Diego.Pour nous, c'est un Dieu", rappelle un couple. Ici, on adore le Pape François, mais l'on vénère Diego Maradona, malgré tous ses excès. Ce grand footballeur a tellement donné de bonheur aux 45 millions d'Argentins, qui lui ont tout pardonné.