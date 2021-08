Ligue 1 : le match Nice-Marseille définitivement arrêté après une heure et demie d'interruption

Heurté par un des projectiles, Payet s'est effondré au sol avant de se relever et d'empoigner la bouteille qui l'avait touché pour la lancer vers la tribune. Ses coéquipiers Alvaro Gonzalez et Mattéo Guendouzi ont couru vers le "kop" pour haranguer la zone d'où venait la bouteille. Dante, le capitaine niçois, est arrivé à son tour pour tenter de calmer les supporters.

Parmi les nombreux acteurs en colère, l'entraîneur de Marseille, Jorge Sampaoli, a dû être maîtrisé par des membres de son staff pour ne pas se battre. Dans le couloir des vestiaires, selon les images diffusées à la télévision, le président de l'OM, Pablo Longoria, discutait avec ses joueurs et des dirigeants niçois. Le président de Nice, Jean-Pierre Rivère, était lui sur la pelouse pour parler à ses supporters derrière le but niçois.

Après plus d'une heure et demie d'interruption, le match a été officiellement et définitivement arrêté par l'arbitre. Forces de l'ordre locales, autorité préfectorale, Ligue de football professionnelle et OGC Nice avaient pourtant convenu d'une reprise de la rencontre. Las, les joueurs de l'Olympique de Marseille ont choisi de ne pas revenir sur le terrain. L'officiel de la rencontre - M. Benoît Bastien - a mis le ballon au poteau de corner, a sifflé la reprise du jeu et constaté l'absence des Phocéens. Il a finalement signifié la fin de la partie.