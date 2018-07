VIDÉO - Pensant avoir gagné, cette athlète stoppe son effort à 200 m de la ligne d’arrivée

Si Fantu Worku aurait sans doute préféré faire parler d’elle pour ses performances que pour son incroyable raté, elle s’est néanmoins offerte un coup de projecteur mondial, la séquence ayant fait l’objet de très nombreux articles de presse et d’une multitude de commentaires sur les réseaux sociaux. Un buzz qui lui permettra peut-être d'attirer un peu plus de regards à l'occasion d'une éventuelle future victoire.