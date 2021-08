Plein les yeux : la femme volante

Les yeux en permanence tournés vers le ciel. Léocadie est une voltigeuse. Elle va enchaîner aujourd'hui dix sauts. Au sol, elle répète ses figures : looping, rotation, ... Une chorégraphie tonique millimétrée. Elle fait partie de l'équipe de France de parachutisme et doit porter un masque en permanence pour rester dans une bulle sanitaire. Embarquement pour atteindre 3 000 mètres d'altitude. Plus l'avion monte dans les nuages, plus la pression augmente. Imiter les oiseaux et plonger la tête en bas à 350 km/h. Elle enchaîne quatre loopings, quatre rotations en moins de sept secondes, c'est l'un des meilleurs temps au monde. Au sol, elle est dans le viseur de son entraîneur. Léocadie possède des qualités physiques et mentales exceptionnelles. La championne est née dans une toile de parachute.