Projet de "Super Ligue" : des montants colossaux en jeu

Cela fait plusieurs mois que la crise sanitaire a vidé les stades de ses supporters. Un manque à gagner énorme. Dans ce contexte, les plus grands clubs européens ont accéléré leur projet de créer leur propre championnat entre clubs les plus riches. Douze clubs parmi lesquels les espagnols Madrid et Barcelone, l'italien Juventus ou les Anglais de Manchester et Arsenal. Pour ces supporters du PSG, dont le club a refusé de rejoindre cette Super Ligue, c'est avant tout une histoire d'argent.