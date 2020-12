PSG-Basaksehir : Demba Ba, itinéraire d'un footballeur engagé

Mardi 8 décembre, le PSG affrontait le club turc de Basaksehir pour le compte de la sixième journée du groupe H de la phase de poules de Ligue des champions, avec comme objectif d’obtenir son billet pour les huitièmes de finale de la compétition. Pourtant, après seulement treize minutes de jeu, les 22 acteurs ont quitté la pelouse pour protester contre des propos racistes supposés du quatrième arbitre, le Roumain Sebastian Coltescu. Des membres du staff turc, excédés, ont ainsi dénoncé les propos de M. Coltescu. "He said 'negro'", ont-ils lancé alors que ce dernier venait de signaler à l'arbitre principal Ovidiu Hategan, également roumain, la réaction trop véhémente à son goût de Pierre Achille Webo, membre camerounais de l'encadrement du Basaksehir, après une décision arbitrale.

"(C'est) le Noir ici. Va voir et identifie-le. Ce gars, le Noir (ndlr : negru en roumain)", a déclaré Sebastian Coltescu, d’après un sonore du match. Après la vive colère de Pierre Achille Webo, qui a interpellé le quatrième arbitre par un "Why he said 'negro' ?!", le membre du staff a été expulsé par l’arbitre central Ovidiu Hategan, provoquant un agglutinement des joueurs au bord du terrain. Après plus de deux heures de discussions et d'attente, le club turc puis l'UEFA ont fait savoir que la rencontre allait reprendre mercredi, à 18h55, là où elle s'était arrêtée, mais avec des arbitres différents, selon RMC, alors que l'UEFA a annoncé l’ouverture d’une enquête.