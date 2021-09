Au Parc des Princes, Messi inscrit son premier but pour le PSG face à Manchester City

L'Argentin a réagit au micro de Canal+, avouant qu'il avait "assez hâte de marquer" ce premier but pour Paris, après quatre premiers matchs sans marquer. "J'ai peu joué ces derniers temps, a-t-il expliqué, je n'avais joué qu'une fois ici (au Parc des princes, NDLR) mais petit à petit je m'adapte et je m'intègre à l'équipe."

Même son ancien coach à Barcelone (entre 2008 et 2012), Pep Guardiola a loué son talent. "Nous avons tout essayé, a plaidé l'entraîneur de Manchester City, nous nous sommes créés suffisamment d'occasions mais avec les joueurs fantastiques qu'ils ont (...) Nous savons que c'est impossible de contrôler Leo (Messi), il n'a pas beaucoup eu le ballon mais il est inarrêtable. On ne peut pas contrôler cet énorme talent individuel, la seule chose à faire est de jouer son jeu, de minimiser les dégats, et de se créer des occasions, et nous nous en sommes créés."