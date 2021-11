Rallye : le grand huit de Sébastien Ogier

Ce ne sont ni les sportifs français les plus connus ni les plus titrés, mais pour la huitième fois, Sébastien Ogier et son copilote Julien Ingrassia ont été sacrés champions du monde des rallyes dimanche. Et des Français avec un tel palmarès, il y en a très peu. Sébastien Ogier, pourtant, n'a jamais fanfaronné. Il y a quelques jours, il nous a donné rendez-vous en Allemagne, où il vit. Il souhaitait nous montrer ce musée d'automobiles, une passion découverte durant son enfance avec l'autocross.