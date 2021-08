Records aux JO : des chaussures magiques ?

Elles permettraient d'aller plus loin, plus haut, de courir plus vite et plus longtemps. Dans le stade olympique, la grande majorité des athlètes portent ces chaussures nouvelle génération. L'homme le plus rapide du monde est Italien et à ses pieds, cette chaussure que nous allons détailler pour mieux comprendre cette nouvelle technologie. C'est une superposition de quatre couches : une plaque de carbone, un coussin d'air, de la mousse légère, surtout sous le talon, et à l'avant, une semelle très adhérente. Dans l'un des rares magasins qui vendent ce produit, nous l’avons comparé avec des pointes d'athlétisme moins évoluées. "On n'a pas de mousse du tout au niveau du talon. On n'a pas de bulle d'air. On n'a pas de plaque carbone. C'est ce qui donne le dynamisme, les foulées plus rapides, plus longues et forcément les chronos qui baissent", explique un vendeur.