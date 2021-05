Culte du corps et conseils healthy : l'enquête de "Sept à Huit" sur les "fit girls"

La trentenaire s'était fait connaître en 2018 en devenant la première Française à terminer l’Enduroman (épreuve consistant à relier Londres à Paris en réalisant 140 km de course à pied, la traversée de la Manche à la nage et 290 km de vélo). Depuis, elle croule sous les propositions alléchantes de grandes marques sportives et alimentaires. Ses revenus, gardés secrets, lui ont permis de lancer son entreprise de chaussettes "made in France" et de recruter trois salariés. Mais encore aujourd'hui, ce sont ses contenus sponsorisés qui lui permettent de vivre confortablement.