VIDÉO - Le surfeur brésilien pulvérise le record de la plus grosse vague... et ça fait froid dans le dos

Tenir debout dans le clapotis vous parait déjà relever de l'exploit. Alors imaginez la sensation vécue par Rodrigo Koxa, le 8 novembre dernier au Portugal. Ce jour-là, propulsé par un jet-ski, le Brésilien s'est jeté dans la gueule d'une vague du spot de Nazaré. Pendant plusieurs secondes, il a tenu bon avant de chuter tandis que la vague d'une hauteur de 24.38m se cassait sur lui.





Il en est sorti indemne et a pu savourer le Quiksilver XXL Biggest Wave Award qui récompense le surfeur qui prend la plus grosse vague de l’année, peu importe les conditions et le lieu et qui lui a été remis samedi à Santa Monica (Californie). Koxa efface ainsi des tablettes le précédent record détenu depuis 2011 par Garrett McNamara avec une vague de 23.77 mètres. Avec cette vague qui représente l'équivalent d'un immeuble de 9 étages, il détient également ce record dans le Guinness World Record.