Romain Attanasio, le passionné

Pour les marins, participer au Vendée Globe est une étape à absolument franchir. Romain Attanasio le confirme : "les alpinistes veulent faire l'Everest, et les amis veulent faire le Vendée Globe". Pour cause, c'est la course la plus incroyable, la plus délirante et la plus dure. D'ailleurs, les anciens s'accordent à dire qu'un Vendée Globe ne ressemble jamais aux précédents.