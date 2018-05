VIDÉO - Scènes de liesse à Marseille après la qualification de l'OM en finale de la Ligue Europa

Klaxons, fumigènes, chants... les Marseillais fêtent allègrement leur place en finale en Ligue Europa, malgré la défaite 2-1 contre les Autrichiens de Salzbourg. Les rues de la ville se sont rapidement remplies jeudi à la fin de la rencontre pour accueillir des centaines de supporters à la joie débordante. Nos confrères du quotidien régional La Provence filment la liesse au Vieux-Port. Ils commentent : "On n'avait pas vu une telle ferveur depuis longtemps". Et pour cause, cela faisait 14 ans que l'équipe de Jacques-Henri Eyraud ne s'était pas hissée en finale de la Ligue Europa. La Canebière comme d'autres quartiers emblématiques de la cité phocéenne est envahie d'heureux amateurs de football.





Le match a été un ascenseur émotionnel pour les supporters de l'Olympique de Marseille. "On a eu peur pendant longtemps, mais à la fin, il y a eu la délivrance," confie un amateur de football au micro de Yaël Chambon, quelques minutes après le coup de sifflet final.