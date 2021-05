Sélection pour l’Euro : les enjeux de la liste de Didier Deschamps

La liste des joueurs français retenus pour l'Euro est arrivée dans un hôtel parisien sous forme de clé USB. Sur qui le choix de Didier Deschamps va-t-il se porter ? À quoi pourrait ressembler cette liste ? Peut-il y avoir des surprises ?

Didier Deschamps va rendre publique la liste des joueurs qu'il a choisis pour pouvoir gagner comme à la Coupe du monde 2018. Le premier enjeu est donc de faire le doublé, c'est-à-dire être à la fois champion du monde et bientôt champion d'Europe. "On va être chassé évidemment. Toutes les équipes qui jouent contre l'équipe de France, il va taper le champion du monde. Donc, ça peut aider aussi l'équipe de France à se sublimer encore plus", prévient Bixente Lizarazu, vainqueur de l'Euro 2000 et consultant TF1.

Pour cela, le deuxième enjeu consiste à choisir les meilleurs. Karim Benzema sera-t-il rappelé en équipe de France 5 ans et demi après sa dernière apparition et vu ses performances actuelles très réussies serait-ce étonnant ? "Oui, il y aura un effet de surprise parce qu'il a été écarté pendant une longue période. Après, je dirai non parce que d'un point de vue de la performance, c'est vrai qu'il a de nouveau brillé encore cette saison", a répondu Sabrina Delannoy, ancienne joueuse de l'équipe de France et consultante TF1.

Ses relations tendues avec le sélectionneur et certaines déclarations, avaient privé Benzema du maillot bleu. Depuis 2016, Didier Deschamps a toujours privilégié le collectif au talent pur du buteur français. "On est enfermé pendant presque un mois et demi. Un groupe de joueurs peut très vite exploser. Si l'ambiance n'est pas bonne, s'il y a des conflits entre les joueurs, ça peut vite partir en vrille", explique Bixente Lizarazu.

C'est pour cela qu'il faut créer un groupe. Cette mission, Didier Deschamps l'avait menée à bien à la fois en Russie et à l'Euro 2016, dont la France fut finaliste. Pour faire mieux que cela dans un championnat d'Europe désormais, il faut le gagner !

