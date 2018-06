VIDÉO - Le tuto du coach : 3 exercices pour lutter contre le mal de dos

Notre coach sportif Marin Grabiner nous propose donc en vidéo trois exercices pour lutter contre le mal de dos, à effectuer en une quinzaine de minutes. Au programme, un premier exercice intitulé "le papillon inversé", à réaliser debout à l'aide d'un élastique que vous pouvez trouver dans tous les magasins de sport et qui va permettre de muscler votre dos. Puis un deuxième exercice dont l'objectif est de faire du "tirage horizontal", à effectuer assis sur une chaise et avec un élastique également et qui va participer à votre renforcement dorsal. Enfin, un troisième exercice intitulé "le sphinx", axé sur le renforcement des lombaires et l’assouplissement du dos. Allez motivez-vous, votre mal de dos ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir !