Buenos Aires : le dernier adieu des Argentins à Maradona

Diego Maradona était l'idole de tout un pays. Et même si ça peut surprendre, à son enterrement, il y avait de la joie et de l'allégresse pour célébrer le héros. Certains estiment qu'il est important de se souvenir de l'homme qu'il était, malgré la grande tristesse. Petits et grands savent ce que Maradona représente, le talent et l'espoir de sortir de la misère. "Il a fait rêver toutes classes sociales". "Il est parti de tout en bas et il est monté très haut", confie un fan.