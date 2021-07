Teddy Riner : légende du sport

Les enfants, et pas seulement les siens, l'adulent le plus souvent. C'est le cas des enfants rencontrés à Aulnay-sous-Bois qui nous expliquent pourquoi Teddy Riner leur donne envie. Ses victoires lui ont ouvert les portes et nombreuses sont les sollicitations. Que ce soit face à un ours, ou bien au musée Grévin, en bande dessinée ou en stage commando avec l'armée, Teddy Riner accueille avec simplicité sa popularité. La suite dans le reportage ci-dessus.