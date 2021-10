"C'était quelqu'un qui voulait absolument gagner, qui vivait avec passion le football" : l'hommage de Basile Boli à Bernard Tapie

"C'était quelqu'un qui voulait absolument gagner, qui vivait avec passion le football. Cette ville de Marseille s'identifiait complètement à ses ambitions et c'est le seul président qui parlait plus longtemps que l'entraîneur. L'entraîneur donnait ses plans tactiques, et ensuite, il parlait à ses joueurs comme si c'était leur dernier match", se souvient celui qui a marqué le but décisif contre l'AC Milan .

Lors de cette finale de 1993, le joueur demande à sortir du terrain, le président l'arrête. "C'est lui qui me retient, ça ne veut pas dire que c'est lui qui a marqué le but, mais il a joué un rôle", sourit-il.

Dans les vestiaires, Bernard Tapie est parfois doux, parfois enragé. "Il nous secouait et en même temps, il avait de l'affection, des mots", assure l'ex-joueur. Un président qui "trainait" tout le monde derrière lui. "Je suis arrivé d'Auxerre, je n'avais pas de titres. Marseille, avec Bernard Tapie, c'est cinq titres, deux coupes de France, une coupe d'Europe perdue et une gagnée. C'est vraiment une ambition footballistique qu'on a jamais vu en France", confie Basile Boli, ému.

À Marseille, ville qu'il portait dans son cœur et où il prévoyait de finir ses jours, il marque à jamais l'histoire et la "physionomie" du football. "Quand on allait voir un match, on ne restait pas à la fin. Bernard Tapie en a fait un show, un spectacle, ce qui fait que les Marseillais l'ont dans le cœur. Il a marque de son empreinte cette ville avec l'ambition qu'il avait et autour du club, il a vraiment apporté ce qu'il fallait apporter", explique Basile Boli.