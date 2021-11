Théo Curin vient de réussir son pari de traverser le lac Titicaca à la nage

Théo Curin vient de traverser à la nage le lac Titicaca au Pérou, le lac le plus haut du monde. Un défi fou relevé en onze jours et dix nuits. Partis de Copacabana en Bolivie, le vice-champion du monde handisport et ses deux coéquipiers s'étaient préparés à tout : le froid, les longues distances et les efforts en altitude. Mais rien ne s'est passé comme prévu.