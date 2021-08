JO : l'immense détresse d'Annika Schleu, en larmes lors de l'épreuve d'équitation du pentathlon moderne

Mais sa monture en a décidé autrement et a fini par refuser les obstacles du parcours d'équitation pour le plus grand désarroi d'Annika Schleu. Celle-ci a fondu en larmes et n'est pas parvenu à mettre son cheval dans le coup. Alors première au général, elle écope d'un zéro à l'équitation. Ce cauchemar a fait plonger la championne de la 1re à la 31e place. Au final, c’est l’Anglaise Kate French qui remporte la médaille d’or. Les Françaises Élodie Clouvel et Marie Oteiza terminent respectivement 6e et 10e.