Tokyo / Paris : la France au sommet de l’Olympe

Et pour faire rêver la planète, les organisateurs avaient concocté ce clip, diffusé lors de la cérémonie de clôture à Tokyo. Comme une carte postale, le charme à la française, incarnée par l’Orchestre national de France et la maîtrise de Radio France là où nous, on ne les attendait pas. Jusqu’au palais du Louvre, sur le toit du Stade de France, et même encore plus haut. Thomas Pesquet s’est invité dans l’orchestre. Bref, en quelques notes, c’est toute la France qui soigne son image.