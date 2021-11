Transat Jacques-Vabre : départ attendu au Havre ce dimanche

Ils sont venus nombreux pour apercevoir les bateaux et les navigateurs. Sur les quais, les supporters montrent leur soutien. Dans 48 heures, tous les navires seront en mer. Pour les habitants du Havre, cela fait du bien de voir autant de spectateurs s'intéresser à l'événement. Eux n'auraient raté cela pour rien au monde. "On ne peut pas ne pas venir faire un tour et voir les bateaux, même si on n'est pas marin. On a envie de découvrir tout cela" ; "Avec certains skippers, on arrive à avoir un petit lien et discuter de ce qu'ils font", ont affirmé les passants.