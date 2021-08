VIDÉO - Transfert de Lionel Messi : l'intense émotion de l'Argentin, en larmes au moment de faire ses adieux au Barça

On ne ferme pas un chapitre de plus de vingt ans sans verser une larme. Dimanche, soit quatre jours après que le FC Barcelone a communiqué sur l'impossibilité d'offrir un nouveau contrat à son joueur emblématique, Lionel Messi est sorti du silence. Si les rumeurs vont bon train depuis l'annonce de sa "disponibilité", le sextuple Ballon d'or n'a pas évoqué franchement son avenir, lors de la conférence de presse qu'il a donnée dans l'auditorium du Camp Nou.

Il a passé quarante minutes à dire et à répéter à quel point il ne voulait pas partir et combien d'efforts avaient été consentis de part et d'autre pour satisfaire aux conditions exigées par la Liga. Mais il n'y avait rien à faire. C'est donc le cœur lourd et à regret que l'Argentin boucle ses valises après deux décennies passées à défendre les couleurs blaugrana. Une vie de sportif quasi-entière pour le joueur de 34 ans qui, au FC Barcelone, a tout gagné.