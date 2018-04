VIDÉO - Tuto du coach : 3 exercices à faire assis au bureau

Notre coach sportif Marin Grabiner nous propose donc en vidéo trois exercices très simples à faire assis, en une quinzaine de minutes et que vous pouvez effectuer devant votre ordinateur. Au programme, un premier exercice axé sur les cuisses qui consiste à lever la jambe tout en contractant les quadriceps. Puis un deuxième exercice qui se concentre cette fois-ci sur la sangle abdominale. Enfin, un troisième exercice pour travailler le haut du corps et notamment les épaules et les pectoraux. Accordez-vous quelques minutes, c'est l'heure du sport !