Un Bleu au grand cœur : c'est aussi pour les enfants handicapés que Tolisso veut gagner l'Euro

Sa mère, Marie-Chantal, était directrice de la Maison départementale des personnes handicapées de Thizy, dans le Rhône. Corentin Tolisso a toujours eu une sensibilité pour cette cause. Habitué à accompagner sa maman au travail quand il était petit, il est désormais impliqué dans différentes opérations à travers le programme solidaire Players for Society de l’Union nationale des footballeurs professionnels, et via l'association "Grandir Ensemble".

Pendant le premier confinement, au printemps 2020, son engagement a pris un nouveau tournant. Alors que les établissements d'accueil étaient fermés, le milieu de terrain du Bayern Munich animait alors deux à trois fois par semaine des visioconférences d'une à deux heures avec les enfants, et parfois leurs parents. Du temps passé à "parler, apprendre à se connaître, danser ensemble", explique-t-il à TF1 dans le reportage en tête de cet article.