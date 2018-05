VIDÉO - Un carton, une ovation : Arsenal offre une véritable fête pour la dernière de Wenger à domicile

Il reste néanmoins l’homme qui a permis aux Gunners d’être sacrés en 2004 sans perdre le moindre match de championnat cette saison-là avec ses "invincibles". Pourtant, à son arrivée en septembre 1996 en provenance du Japon où il n’avait pas non plus excellé, l’ancien entraîneur de l’AS Monaco n’arrivait pas comme le messie tant espéré par les supporters du nord de Londres. "Je me suis dit ‘mais qu’est-ce que ce Français connaît du foot ? Il porte des lunettes et on dirait un professeur. Parle-t-il seulement anglais correctement ?", racontait il y a quelques années Tony Adams, emblématique capitaine des Gunners dans les années 1990.