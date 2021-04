Un petit club de Moselle fier d’avoir le blason de foot "le plus moche du monde"

Le club mosellan était en compétition avec 15 autres clubs, dont les prestigieux Girondins de Bordeaux ou encore la Juventus. Après s’être défaits du FC Nantes ou encore de Calais, le FC Pange a remporté la finale du concours face au Lincoln City FC, club de troisième division anglaise. Une victoire obtenue grâce à ce logo représentant une vache avec un corps de ballon de football. "Au moins, on a un prix donc une coupe et c'est bien", se réjouit un jeune joueur du club.

Alors que le monde du football a failli vivre ces derniers jours un séisme sans précédent ces derniers jours, avec le projet mort-né de Super Ligue mené par douze des plus grands clubs européens, le Real Madrid en tête, une actualité plus légère est venue égayer les amateurs de ballon rond. Ainsi, le club du FC Pange, en Moselle, a remporté le concours du pire blason pour un club de football. Un concours lancé par la Fédération française de la Lose le 30 mars dernier sur les réseaux sociaux.

"C'est un peu humiliant mais puis après, tu es quand même connu dans le monde entier", ajoute un autre au micro de TF1, quand un des bénévoles du club lance fièrement : "Le PSG a le Parc des Princes, et nous on a le parc à vaches !" Xavier Meunier, le concepteur du logo du FC Pange, explique la génèse de ce blason : "Nous avions un troupeau de vaches comme nos plus fidèles supportrices à l’entrée du club. De fil en aiguille, l’idée gag est née et le blason aussi."

Sur son site internet, l'organisateur du concours, la Fédération Française de la Lose, vend désormais des t-shirts avec le blason du club, le tout flanqué d’une étoile dorée, comme les plus grands clubs européens. Dans ce village de 400 habitants, les commandes ont été passées, alors qu’une partie des recettes reviendra au FC Pange et leur permettra d'acheter de nouveaux maillots ainsi qu'un pylône d'éclairage.