VIDÉO - "Une expérience inoubliable" : quand Kylian Mbappé échange avec Thomas Pesquet ...

INSOLITE - À quelques jours de l'entrée en lice des Bleus à l'Euro, l'attaquant Kylian Mbappé s'est entretenu lundi avec l'astronaute français Thomas Pesquet, toujours à bord de la station spatiale internationale.

Quand deux stars se rencontrent. Distants de plusieurs centaines de kilomètres, Kylian Mbappé et Thomas Pesquet ont échangé ce lundi lors d'un appel vidéo. Dans une séquence relayée par l'UEFA, le natif de Bondy ne cache pas son admiration devant l'astronaute flottant en apesanteur, le ballon de l'Euro dans les mains. "C’est fou, c’est incroyable de regarder les images et de te voir comme cela", s'exclame l'attaquant tricolore émerveillé. "Tu es un peu le premier à faire partie d’un vol spatial par ballon de football interposé, donc félicitations", lui répond son compatriote, grand amateur de sport.

Toute l'info sur Thomas Pesquet dans l'espace

Après avoir évoqué les sensations dans l'espace et les différents travaux menés dans l'ISS, les deux hommes ont fait le parallèle entre leurs aventures respectives en groupe. "On va vivre six mois en tout un peu en vase clos, entre nous, en groupe. Je sais que vous dans une grande compétition, c’est un peu la même chose. Le stage de la compétition, l’isolement, certains de tes coéquipiers sont tes amis, d’autres, tu ne les as pas choisis", a souligné Thomas Pesquet. "C’est important de toujours créer une atmosphère qui permet à chacun de s’épanouir. Tu peux avoir besoin de n’importe qui, n’importe quand. C’est comme ça que tu gagnes et que tu peux durer. Je pense que c’est pareil dans l’espace", rétorque, de son côté, Kylian Mbappé.

"Chaque fois qu’il y a un rêve, il y a aussi beaucoup de boulot" - Thomas Pesquet

"Ce serait une expérience inimaginable, ce serait incroyable", s'écrie la star du PSG à propos d'un voyage dans l'espace. Ce serait "quelque chose de fou", souffle-t-il. "Chaque fois qu’il y a un rêve, il y a aussi beaucoup de boulot", souligne son homologue. "Dans la journée, on bosse énormément, pour se préparer à aller dans l’espace, on bosse énormément. C’est comme vous, il n’y a pas que soulever le trophée et passer à la télévision. Je sais que dans la vie de tous les jours, il y a énormément de boulot", insiste-t-il.

Après plus d'une vingtaine de minutes de conversation, Kylian Mbappé a remercié le pensionnaire de l'ISS. "C'était vraiment un grand plaisir, j'ai beaucoup appris. C'était une expérience inoubliable, j'ai rempli mes yeux et mes oreilles". "Rendez-nous fiers, j’essaie de tout faire pour donner une bonne image de la France et je suis sûr que vous le ferez aussi", a encouragé le natif de Rouen alors que les Bleus débuteront leur parcours à l'Euro le 15 juin prochain contre l'Allemagne.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.