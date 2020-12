Vendée Globe : soulagement pour Kevin Escoffier, récupéré sain et sauf après 11 heures de détresse

Une grosse frayeur et un heureux dénouement. Dans la nuit de lundi à mardi, le skipper Jean Le Cam est parvenu à secourir Kevin Escoffier, en détresse. Ce dernier est sain est sauf. Il avait dû monter sur son radeau de survie après une importante voie d'eau sur son bateau, en plein cœur 40es Rugissants, zone connue pour ses déferlantes et vents violents. Il était alors au 3e classement.

Les secours sud-africains (MRC Cape Town) ont également été alertés et étaient en lien avec la direction de la course. Et les heures ont été longues, rendues cruelles par les conditions locales - l'obscurité nocturne et une mer démontée...

Alors que Jean Le Cam progressait, "il a disparu de l'écran et nous l'avons entendu parler. On ne voyait plus personne", raconte Jacques Caraës, le directeur de course, sur le site. Puis, autour d'01h10 GMT, "Jean est redescendu à la table à cartes, puis nous avons vu Kevin arriver dans son dos en combinaison de survie. Ils sont apparus quelques secondes, en forme tous les deux avant que la vidéo ne coupe. Il va bien. Tout le monde va bien. Ils se remettent !"