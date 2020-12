Vendée Globe : l’impressionnant sauvetage de Kevin Escoffier

Il est difficile de trouver les mots quand on vient d'avoir la peur de sa vie. Mais désormais, Kevin Escoffier et sain et sauf sur le bateau de Jean Le Cam. Hier après-midi, ce marin de 40 ans lutte dans une mer déchaînée, vents forts avec des creux de cinq mètres. Une vague géante finit par briser son monocoque. Kevin Escoffier abandonne alors son bateau et déclenche sa balise de détresse. Il se retrouve seul à bord d'un radeau de secours à plus de 1 000 km des côtes sud-africaines.