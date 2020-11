Vendée Globe : Romain Attanasio et Samantha Davis éloignés mais toujours aussi proches

Depuis leurs bureaux respectifs, à savoir leur bateau au centre de l'Atlantique Sud, à des milliers de kilomètres de la côte la plus proche, Romain Attanasio et Samantha Davis ont une discussion de couple. Parmi leurs préoccupations, les impôts mais surtout leur enfant, Ruben, neuf ans. Durant leur absence, il reste en Bretagne avec ses grands-parents.

Si Romain appréhendait qu'ils soient tous les deux en mer, il trouve l'expérience plus "sympa" à présent. "On se sent moins seul", confie-t-il. Toutefois, 400 kilomètres séparent leurs deux bateaux. Au dernier classement, Romain pointait en seizième position, Samantha, elle, est neuvième et se dirige vers le cap de Bonne-Espérance.