VIDÉO - Bestaven s'était porté à son secours : les émouvantes retrouvailles avec Escoffier

FRATERNITÉ - Présent à l'arrivée du Vendée Globe, remporté jeudi 28 janvier par Yannick Bestaven, Kevin Escoffier a accueilli le skipper Maître Coq IV, qui s'était dérouté pour lui porter assistance le 30 novembre dernier.

Ils se sont tombés dans les bras l'un de l'autre. Au petit matin, jeudi 28 janvier, Yannick Bestaven a franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe en troisième position, après 80 jours, 13 heures, 59 minutes et 46 secondes. Mais la compensation en temps, dont il bénéficiait pour être parti à la recherche de Kevin Escoffier, en perdition dans l'océan Indien, a fait la différence. Charlie Dalin (Apivia), qui avait coupé la ligne en premier la veille à 20h35 aux Sables-d'Olonne, a été rétrogradé en deuxième position, et Louis Burton (Bureau Vallée 2), arrivé quatre heures plus tard, a reculé d'une marche sur le podium. Le 30 novembre, le skipper PRB avait déclenché sa balise de détresse pour une voie d'eau, en plein cœur des 40es Rugissants, zone réputée pour ses déferlantes et ses vents violents. Quatre skippers, parmi lesquels le futur vainqueur de la course en solitaire, s'étaient déroutés volontairement pour porter assistance à leur compagnon, naufragé au sud-ouest du cap de Bonne-Espérance, au large de l'Afrique du Sud. Après onze heures de détresse et d'angoisse, Jean Le Cam avait réussi à le récupérer, sain et sauf, au beau milieu de la nuit, dans une mer très formée avec des creux de cinq mètres et une eau à environ dix degrés.

On se boit une bière tout à l'heure, plusieurs même - Yannick Bestaven, vainqueur du Vendée Globe 2020-2021

Présent sur zone, Yannick Bestaven avait vécu, la gorge nouée et le cœur serré, cette opération délicate. Dans une vidéo, postée depuis son bateau, il n'avait pu cacher son émotion de voir son "copain" se tirer indemne de cette mésaventure. Peu de temps après, les deux hommes avaient échangé par ondes interposées. Tandis qu'Escoffier se confondait en excuses pour l'avoir obligé à changer de cap, le Malouin lui avait répondu qu'il y avait "bien plus important" que le Vendée Globe. En compensation, après ce dénouement heureux, le jury de course avait tout de même gratifié Le Cam, Herrmann et Bestaven de temps en moins, calculés selon plusieurs critères (heure du déroutage, temps passé sur place, systèmes météos ratés...).

Moins de deux mois plus tard, la compensation de 10 heures et 15 minutes, qui lui a été allouée, a finalement permis au skipper Maître Coq IV de s'imposer malgré sa troisième place. C'est donc avec une émotion particulière que Yannick Bestaven et Kevin Escoffier se sont retrouvés aux Sables-d'Olonne. Une fois le pied à terre, les deux navigateurs se sont enlacés, les larmes aux yeux. "Tu m'as donné les larmes, vraiment. Je suis super content pour toi. Ça, c'était une course de marins, dans le Sud, t'as charbonné", a lâché le skipper PRB. "Ça fait plaisir de te voir", lui a répondu le vainqueur. "On se boit une bière tout à l'heure, plusieurs même !" Preuve s'il le fallait que le Vendée Globe est avant tout une histoire humaine.