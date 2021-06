Victoire des Bleus : comment les 5000 supporters du Stade de France ont vécu la soirée ?

C'est une fièvre, mais une fièvre joyeuse. Une envie de partager un bonheur simple dont ils avaient été privés pendant des mois. "Avec toute cette pandémie, le fait de revenir au stade et retrouver du monde et la ferveur du public, c'est vrai que ça fait du bien" ; "on était enfermés depuis le temps et franchement on respire", ont confirmé les spectateurs. En effet, dans la soirée de mardi, les Bleus ont gagné avec trois buts à zéro contre la Bulgarie.