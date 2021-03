Victoire face à l'OM en Coupe de France : la fierté des habitants de Canet-en-Roussillon

Ce lundi 8 mars est un jour de gloire pour Jérémy Posteraro, milieu de Canet, droitier, passé par Martigues et Marignane, tout près de Marseille, qui a expédié en pleine lucarne de Pelé un superbe coup franc. Un beau cadeau d'anniversaire pour ce joueur qui fêtait ce soir-là ses 30 ans. Aujourd'hui, tout le monde l'arrête dans la rue pour le féliciter : "Au début, c'est vrai qu'on se regardait tous, on n'y croyait pas trop", nous confie le joueur de Canet-en-Roussillon Football Club (CRFC). "On a seulement réalisé quand tout le monde est rentré dans les vestiaires. C'est magnifique !". De son côté, Marseille a égalisé à la 38ᵉ mais c'est finalement Yohan Bai qui a permis aux Catalans de remporter le match.

Pour les habitants de Canet-en-Roussillon et ses amateurs de quatrième division, c'est un rêve devenu réalité. Une victoire d'autant plus remarquable que la ville ne jouait plus en championnat. De quoi réveiller la fierté locale. "Nous sommes des Canétois, et les Canétois, ils sont plus forts que les Marseillais !", clame un supporter. "Ils ont fait un match superbe", affirme une autre admiratrice.

Le match, sous couvre-feu, s'est déroulé sans public et les supporters n'ont pas non plus pu fêter la victoire dans la rue. Mais une chose est sûre, les spectateurs ont explosé de joie devant leur écran. Dans les têtes, resteront ces images de pluie et de larmes mêlées. Une preuve s'il en fallait une que, malgré les gradins vides, la Coupe de France fait bel et bien toujours rêver.