Victoire face à l'OM : la fierté des habitants de Canet-en-Roussillon

Canet-en-Roussilon et ses amateurs de quatrième division ont bel et bien éliminé des Marseillais en pleine crise. Et forcément, ça réveille la fierté locale. "Nous sommes des Canétois, et les Canétois, ils sont plus forts que les Marseillais !", clame un supporter. Mesures anti-Covid oblige, il n'y a pas eu de grandes fêtes populaires dans la soirée. Dans les têtes, pourtant, il restera ces images de pluie et de larmes mêlées et la preuve que même sans public, la Coupe de France fait toujours rêver.