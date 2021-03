Wingsuit : Fred Fugen veut continuer à voler malgré la mort de son alter ego

Pendant 20 ans, les Soul Flyers ont battu des records qui l'ont rendu célèbres dans le monde entier. En novembre dernier, l'un des membres a trouvé la mort lors d'un entrainement. Malgré cet accident, son alter ego a décidé de continuer à voler.

C'était il y a quelques jours, comme un pied de nez aux remontées mécaniques fermées. Accompagné d'un cameraman, Fred Fugen dévale à sa manière à Val-d'Isère, l'une des pistes de ski les plus connues au monde. Et sa manière, c'est voler en wingsuit. Les rêves d'enfant sont souvent irréalisables, mais pas pour lui. "Mon rêve de gosse était de voler. J'ai eu l'occasion de faire mon premier saut à l'âge de 10 ans avec mon père en tandem et j'ai adoré. J'ai toujours voulu continuer après ça". Flirter avec le danger ne s'improvise pas. Il a appris de son père la nécessité de s'entraîner énormément : parapente, base-jump, wingsuit.

Repousser sans cesse les limites, défier l'impossible, c'est le moteur d'un duo : "Les Soul Flyers". Leur scène, c'est le ciel. Un espace infini, mais aussi ingrat parfois. Il y a quelques mois, un accident à l'entraînement emporte son partenaire Vince Reffet. Face à la dangerosité de cette activité, Fred Fugen aurait pu se poser définitivement. Mais les Soul Flyers devaient fêter leur 20 ans d'acrobaties. "Je me suis mis en tête d'aller au bout de tous les projets qu'on avait envie de faire avec Vince pour lui rendre hommage".

Transformer une idée farfelue en une chorégraphie aérienne à couper le souffle, c'était pour eux un métier. La récompense de beaucoup de travail : "on a pu s'entraîner des fois pendant six mois, un an ou deux ans, pour arriver à faire un saut qui va durer une minute. Ce qui nous excitait, c'est de pouvoir créer un entraînement pour quelque chose qui n'a jamais été fait".

Après avoir sauté de la plus haute tour du monde à Dubaï et être entrés dans un avion en plein vol, les deux amis ont encore repoussé les limites du wingsuit en effectuant une manœuvre de redressement : la ressource. C'est le nom qu'ils ont donné à leur dernière vidéo : le phare de la Courbe en Charente-Maritime pour décor, le niveau de la mer pour rendre l'exploit encore plus spectaculaire et cette obsession de faire progresser leur discipline en étant toujours pionniers dans les réalisations. "Ce qu'on a vécu pendant toutes ces années, c'est quand même complètement taré. On est allé mille fois plus loin de ce qu'on aurait pu imaginer".